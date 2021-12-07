У Харкові на підлітка впала бетонна плита – в якому він стані

На підлітка впала плита. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові на 17-річного хлопця впала бетонна плита, коли він грав у покинутій будівлі. Підлітка госпіталізували до лікарні з повною травматичною ампутацією всіх пальців правої стопи.
Про це повідомили у Харківській обласній дитячій лікарні 1.
Деталі НП
Як стало відомо, до лікарні було госпіталізовано хлопчика 17-ти років з повною травматичною ампутацією всіх пальців правої стопи.
На ногу дитині впала бетонна плита, коли вона грала у покинутій будівлі.
Для збереження опороспроможності стопи бригада лікарів зробила операцію – пластику італійським засобом з відновлення шкіряної поверхні ступні.
Завдяки цьому методу надалі підліток зможе ходити самостійно.
Подібні випадки
У Хмельницькому бетонна плита впала на підлітків, які грали у гаражному кооперативі. 11-річний хлопчик помер на місці, у його товариша – черепно-мозкова травма та забій хребта.
Також у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обвалення бетонної плити.