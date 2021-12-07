У Харкові на підлітка впала бетонна плита – в якому він стані

На підлітка впала плита. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові на 17-річного хлопця впала бетонна плита, коли він грав у покинутій будівлі. Підлітка госпіталізували до лікарні з повною травматичною ампутацією всіх пальців правої стопи.

Про це повідомили у Харківській обласній дитячій лікарні 1.

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Деталі НП

Як стало відомо, до лікарні було госпіталізовано хлопчика 17-ти років з повною травматичною ампутацією всіх пальців правої стопи.

На ногу дитині впала бетонна плита, коли вона грала у покинутій будівлі.

Для збереження опороспроможності стопи бригада лікарів зробила операцію – пластику італійським засобом з відновлення шкіряної поверхні ступні.

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Завдяки цьому методу надалі підліток зможе ходити самостійно.

Подібні випадки

У Хмельницькому бетонна плита впала на підлітків, які грали у гаражному кооперативі. 11-річний хлопчик помер на місці, у його товариша – черепно-мозкова травма та забій хребта.

Також у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обвалення бетонної плити.

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