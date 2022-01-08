У Харкові на Різдво горів студентський гуртожиток

У гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна на вулиці Алчевських, 46 на Різдво сталася пожежа.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 7 січня, о 21:11.

"Під час прибуття до місця пожежі було встановлено, що в кімнаті на 3 поверсі п'ятиповерхового гуртожитку горять особисті речі. Площа пожежі склала близько 4 кв.м", – йдеться у повідомленні.

Через сильне задимлення потрібна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку. Рятувальники евакуювали 106 людина. О 21.31 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, а вже о 22.37 повністю ліквідувати.

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Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області сталася пожежа у двоповерховій лікарні , з будівлі було евакуйовано 23 особи.

А у Кропивницькому у житловій багатоповерхівці пролунав вибух, після чого почалася пожежа . Внаслідок цього постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Крім того, у Києві горіла школа в Оболонському районі Усіх співробітників та учнів евакуювали з будівлі.