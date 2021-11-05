У Харкові почнуть тестувати пігулки від COVID-19: що про них відомо

Пігулки від коронавірусу можуть з'явитися в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові на базі студентської лікарні тестуватимуть клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерство охорони здоров'я.

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Подробиці

Як стало відомо, в Україні почнуть тестувати препарат Ритонавір виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

Крім того, затверджено випробування таблеток MK4482-013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі, які проживають із хворими на COVID-19.

До речі, випробування проводитимуть на базі студентської лікарні Харківської міської ради.

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Що відомо про таблетки Merck?

За словами представників компанії Merck, препарат необхідно приймати на ранній стадії встановлення діагнозу – бажано протягом перших п'яти днів після зараження. Під час досліджень таблетки давали двічі на день. Вони не мали значного ефекту на людей, які приймали препарат на пізніх стадіях хвороби.

Зазначимо, що таблетки показали дуже високу ефективність проти всіх варіантів коронавірусу. У той же час у компанії не повідомили про можливі побічні ефекти ліків та протипоказання до їхнього застосування.

Випробування препарату показали, що він майже вдвічі знижує ймовірність госпіталізації або смерті під час захворювання на коронавірус.

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Що відомо про пігулки Pfizer?

Медпрепарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

Зазначається, що ліки, над якими працював Pfizer, є частиною класу препаратів, які називаються інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Додамо, що появу на ринку пігулок проти коронавірусу обіцяють до кінця 2021 року.

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