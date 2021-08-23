У Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу. На церемонію прийшла його дружина – фото

Оксана Гайсинська прийшла на відкриття меморіальної дошки Кернесу. Колаж "Сьогодні"
У Харкові на День міста відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу, який 10 років був міським головою. Дошку розмістили на будівлі Харківської міськради.
Про це повідомляє "Суспільне Харків".
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Біля будівлі міськради зібралися кілька десятків людей, серед яких близькі Кернеса, його дружина Оксана Гайсинська і працівники Харківської міськради.
Дошку відкрили секретар Харківської міської ради Ігор Терехов і син померлого мера, депутат Харківської облради Кирило Кернес.
На будівлі встановили барельєф з портретом Геннадія Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з мерством Кернеса:
- парк Горького з колесом огляду;
- пам'ятник Незалежності на площі Конституції;
- будівля Регіонального центру адмінпослуг;
- станція метро "Перемога".
На місце принесли квіти.
Табличку буде важко пошкодити
Дошку встановили на високій дистанції від землі, щоб її неможливо було пошкодити, але її розміри досить великі і все, що на ній зображено, буде добре видно. Довжина бронзової дошки становить 1,25 метра, а висота – 70 сантиметрів. Вона важить 80 кг.
Раніше ми писали, що:
- журналіст Дмитро Гордон через 47 днів після смерті Геннадія Кернеса опублікував інтерв'ю з мером Харкова.
- мер Харкова Геннадій Кернес помер через ускладнення коронавірусної хвороби. Ми розповідали, як пройшли масштабні похорони глави міста.