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У Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу. На церемонію прийшла його дружина – фото

Тетяна Очеретяна
23 серпня, 13:08
На захід прийшли кілька десятків людей – дружина мера Оксана Гайсинська показала фото

Оксана Гайсинська прийшла на відкриття меморіальної дошки Кернесу. Колаж "Сьогодні"

У Харкові на День міста відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу, який 10 років був міським головою. Дошку розмістили на будівлі Харківської міськради.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

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Біля будівлі міськради зібралися кілька десятків людей, серед яких близькі Кернеса, його дружина Оксана Гайсинська і працівники Харківської міськради.

Оксана Гайсинська прийшла на відкриття меморіальної дошки. Скріншот

Дошку відкрили секретар Харківської міської ради Ігор Терехов і син померлого мера, депутат Харківської облради Кирило Кернес.

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Люди прийшли до будівлі міськради. Фото: "Суспільне"

На будівлі встановили барельєф з портретом Геннадія Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з мерством Кернеса:

  • парк Горького з колесом огляду;
  • пам'ятник Незалежності на площі Конституції;
  • будівля Регіонального центру адмінпослуг;
  • станція метро "Перемога".

На місце принесли квіти.

Для квітів виділили окремий стіл, але і його виявилося мало. Фото: "Суспільне"

Табличку буде важко пошкодити

Дошку встановили на високій дистанції від землі, щоб її неможливо було пошкодити, але її розміри досить великі і все, що на ній зображено, буде добре видно. Довжина бронзової дошки становить 1,25 метра, а висота – 70 сантиметрів. Вона важить 80 кг.

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