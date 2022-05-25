У Харкові сталася моторошна стрілянина, є загиблі

При затриманні правопорушник був знешкоджений/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харкові сталася стрілянина в районі Холодної Гори. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

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Деталі

На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений.

"На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження. Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки", — йдеться у повідомленні.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

"Суспільному" вдалося з'ясувати, що внаслідок стрілянини загинуло щонайменше двоє людей. Зазначається, що один із загиблих був одягнений у військову форму, знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий чоловік — цивільний, його тіло було неподалік.

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Окупанти б'ють по Харкову

Вночі 20 травня російські окупанти знову штурмували Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.

Перші повідомлення про вибухи з'явилися о 3:08. Вибухи було чутно у різних районах Харкова. Місцевих жителів попросили дотримуватися правила двох стін від вікон.

Після цього в Мережі почали публікувати фото "прильотів", на яких було видно дим.

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