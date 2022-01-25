У Харкові пропадуть пільгові електронні квитки? Коли і чому

Пільгові E-ticket діятимуть у місті ще якийсь час / Колаж "Сьогодні"

Відсьогодні, 25 січня, у Харкові за проїзд у тролейбусах, трамваях та метро можна розраховуватисяелектронним квитком E-ticket та "Карткою харків'янина". Проте, за словами городян, з наступного місяця за проїзд можна буде розрахуватися лише "Карткою харків'янина", а E-ticket можуть заблокувати.

Про це пише ГородХ.

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Що відомо

"Мені сусідка сказала, що з 1 лютого вже не можна буде їхати в тролейбусі з моїм пенсійним електронним квитком. А лише за "Карткою харків'янина". І що мені робити, якщо я не маю картки?" – каже харків'янка Олена Андрєєва.

Електронний квиток E-ticket діятиме для проїзду і наступні місяці, якщо пенсіонер ще не оформив "Картку харків'янина", стверджує директор комунальної установи "Офіс реформ Харкова" Павло Столбовий.

"Якщо пенсіонери отримали "Картку харків'янина", то пільга на проїзд у громадському транспорті буде на ній. Якщо не отримали "Картку харків'янина", а тільки чекають, то вони як і раніше можуть їздити зі своїм старим E-ticket, чекаючи отримання картки", – додав Павло Столбовий.

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Коли E-ticket стануть недійсними?

Коли пенсіонер отримав "Картку харків'янина" й розписався в документах, що тепер користуватиметься нею, то E-ticket буде заблоковано.

"Тобто у харків'ян, які отримали картку у січні, E-ticket буде недійсним з 1 лютого. Ті, хто оформить "Картку харків'янина" у лютому, не зможуть користуватися колишнім електронним квитком з 1 березня і так далі", – розповів Павло Столбовий.

Скільки коштує проїзд у Харкові

У Харкові ціна проїзду у громадському транспортів середньому трохи менша, ніж в інших містах України. У метро квиток коштує 5 гривень, у трамваї та тролейбусі потрібно заплатити 4 гривні, а у маршрутках – від 6 до 7 гривень.

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