У Харкові дитина знайшла в шкільному обіді гусеницю: дівчинку звинуватили в наклепі (фото)

Дівчинці навіть не повернули гроші, які вона витратила на їжу/Колаж: Сьогодні

У Харкові дівчинка вирішила перекусити в їдальні школи, однак не вдалося. Коли їй дали порцію макаронів, то в ній знайшла гусеницю.

Про це повідомили в Telegram-каналі Чорний список.

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Деталі випадку

Мати дівчинки зазначила, що її донька навчається в ЗОШ №28 Новобаварського району. 15 листопада школярка купила в їдальні макарони та виявила в тарілці гусеницю.

Як відреагували у школі

Дівчинка сказала про свою знахідку викладачам та працівникам їдальні. Однак їй не повернули грошей та не вибачились. Крім того, школярку звинуватили у "наклепі". У школі заявили, що вона ніби сама підкинула гусеницю в порцію.

"Однокласники стали на захист моєї дочки й підтвердили той факт, що гусениця вже була в порції, але працівники їдальні та адміністрація школи вирішили зам'яти інцидент і наказали дітям мовчати", — розповіла мати дівчинки.

Обурена матір

Жінка просить про допомогу. Вона хоче присоромити керівництво навчального закладу. Крім того, мати дівчинки обурена тим, що в їдальні дітей годують небезпечними продуктами з сумнівною якістю.

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Інцидент під час дистанційного навчання в Луцьку

У Луцьку під час онлайн-навчання у кількох школах показали відео для дорослих. Директори навчальних закладів звернулися до кіберполіції.

Еротичні відео з'явилися на кількох уроках 5-х класів. Директор однієї зі шкіл повідомив, що одразу звернувся до кіберполіції та департаменту освіти. Те, що відео для дорослих з'явилося одночасно у різних школах, підтверджують у департаменті освіти. Як з'ясувалося, до уроку також приєдналися невідомі люди під ніками школярів.

Наразі програмісти розглядають кілька версій, як це могло статися.

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"Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію в Мережу, або це зроблено користувачем, який спеціально роздав ці акаунти", – зазначив програміст Андрій Божко.

Поки в кіберполіції розслідують НП, батьки стурбовані. Адже більшість працює, і діти під час уроків вчаться самостійно. А гарантій, що замість математики знову не з’являться порнографічні картинки, ніхто не дає.

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