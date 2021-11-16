У Харкові дитина знайшла в шкільному обіді гусеницю: дівчинку звинуватили в наклепі (фото)

Дівчинці навіть не повернули гроші, які вона витратила на їжу/Колаж: Сьогодні
У Харкові дівчинка вирішила перекусити в їдальні школи, однак не вдалося. Коли їй дали порцію макаронів, то в ній знайшла гусеницю.
Про це повідомили в Telegram-каналі Чорний список.
Деталі випадку
Мати дівчинки зазначила, що її донька навчається в ЗОШ №28 Новобаварського району. 15 листопада школярка купила в їдальні макарони та виявила в тарілці гусеницю.
Як відреагували у школі
Дівчинка сказала про свою знахідку викладачам та працівникам їдальні. Однак їй не повернули грошей та не вибачились. Крім того, школярку звинуватили у "наклепі". У школі заявили, що вона ніби сама підкинула гусеницю в порцію.
"Однокласники стали на захист моєї дочки й підтвердили той факт, що гусениця вже була в порції, але працівники їдальні та адміністрація школи вирішили зам'яти інцидент і наказали дітям мовчати", — розповіла мати дівчинки.
Обурена матір
Жінка просить про допомогу. Вона хоче присоромити керівництво навчального закладу. Крім того, мати дівчинки обурена тим, що в їдальні дітей годують небезпечними продуктами з сумнівною якістю.
Інцидент під час дистанційного навчання в Луцьку
У Луцьку під час онлайн-навчання у кількох школах показали відео для дорослих. Директори навчальних закладів звернулися до кіберполіції.
Еротичні відео з'явилися на кількох уроках 5-х класів. Директор однієї зі шкіл повідомив, що одразу звернувся до кіберполіції та департаменту освіти. Те, що відео для дорослих з'явилося одночасно у різних школах, підтверджують у департаменті освіти. Як з'ясувалося, до уроку також приєдналися невідомі люди під ніками школярів.
Наразі програмісти розглядають кілька версій, як це могло статися.
"Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію в Мережу, або це зроблено користувачем, який спеціально роздав ці акаунти", – зазначив програміст Андрій Божко.
Поки в кіберполіції розслідують НП, батьки стурбовані. Адже більшість працює, і діти під час уроків вчаться самостійно. А гарантій, що замість математики знову не з’являться порнографічні картинки, ніхто не дає.
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