У Харкові рецидивіст "замінував" гуртожиток, де й сам живе

Поліцейські встановили особу порушника / Колаж "Сьогодні"

У Харкові чоловік замінував своє ж житло. Після неправдивого повідомлення про мінування гуртожитку його одразу знайшли поліцейські. Наразі порушнику загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Що відомо

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що у гуртожитку закладено тротил. Поліцейські встановили особу псевдомінера. Ним виявився раніше неодноразово засуджений чоловік, який раніше "мінував" розважальні заклади міста.

Псевдомінер перебував на випробувальному терміні до квітня 2022 року, але знову скоїв аналогічний злочин.

Чи покарають жартівника?

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Зловмисника затримали, і тепер він може позбутися волі до 8 років.

Під Києвом семирічний хлопчик "замінував" школу

26 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Петрівці заміновано приватну школу. Поліцейські негайно евакуювали 113 дітей та 22 особи, які перебували у приміщенні школи.

"Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що про замінування повідомив 7-річний учень школи. Хлопець пояснив, що таким чином вирішив пожартувати", – йдеться у повідомленні поліції.

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Правоохоронці провели із жартівником профілактичну бесіду. Відповідальність за таку поведінку дитини нестимуть батьки.

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