У Харкові сьогодні перекриють частину вулиць: перелік

У Харкові зміниться рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Харкова 6 грудня плануються заходи до Дня Збройних Сил України за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це вранці 6 грудня повідомили у Харківській міській диспетчерській службі.

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"До 17:00 години 06 грудня 2021 року, у зв’язку з візитом до м. Харкова особи, що охороняється, забороняється рух транспортних засобів по вул. Трінклера на ділянці від просп. Незалежності до майдану Свободи та по майдану Свободи на ділянці від вул. Трінклера до просп. Науки. Буде забезпечено безперешкодний пропуск міського пасажирського транспорту" – йдеться у повідомленні.

З 17:00 до 19:00 рух на цих ділянках заборонили для всіх видів транспорту, в тому числі і пасажирського.

До 19:00 заборонено паркувати транспорт за маршрутом руху колони:

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вул. Вернадського на ділянці від просп. Гагаріна до Гімназійної набережної;

пров. Подільському на ділянці від Гімназійної набережної до вул. Кооперативної;

пров. Короленка на ділянці від вул. Кооперативної до пров. Вірменського;

пров. Вірменському на ділянці від пров. Короленка до майдану Конституції;

пров. Подільському на ділянці від майдану Конституції до вул. Кооперативної;

вул. Сумській на ділянці від пров. Мечнікова до просп. Незалежності;

вул. Свободи на ділянці від вул. Сумської до вул. Мироносицької;

вул. Мироносицькій на ділянці від до вул. Свободи будинку №33 по вул. Мироносицькій.

Тролейбус №18 тимчасово прямуватиме за маршрутом: лікарня швидкої допомоги — вул. Балакірєва — вул. Дерев'янка — просп. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська — майдан Конституції.

Як в Україні відзначають День ЗСУ

В Україні 6 грудня відзначають День Збройних Сил України (ЗСУ). У різних містах відбуваються виставки військової техніки та флешмоби, військові готуються до вечірніх парадів.

Київ

У центрі Києва увечері пройде парад. Наразі триває підготовка – вже закінчилася репетиція маршу.

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Наразі на площі військові припаркували Хаммери. Тим часом комунальні служби чистять площу від снігу.

Одеса

В Одесі цього дня відбувся святковий флешмоб. На Потьомкінських сходах та біля пам'ятника Дюку де Рішельє нацгвардійці, курсанти Військової академії та представники канадської операції "UNIFIER" вишикувалися в символічну цифру "30".

Тим часом, на Морвокзалі військові організували виставку військової техніки.

Усі бажаючі можуть подивитися на ракетні комплекси, броньовики, артилерійські гармати та катери.

Також очікують на приїзд міністра оборони Олексія Резнікова.

Харків

Тим часом у Харкові також триває підготовка до вечірнього параду на площі Свободи за участю президента України Володимира Зеленського.

Заходи за участю глави держави розпочнуться о 18:00.

Також сцену збирають на майдані Конституції.

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