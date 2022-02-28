У Харкові снаряд влучив у житловий будинок: наслідки обстрілу (відео)

Снаряд потрапив прямо до житлового будинку / Колаж "Сьогодні"

У Харкові сьогодні, 28 лютого, обстріляли житлові будинки. У мережі вже з'явилося відео наслідків.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.

Реклама

"Результат сьогоднішнього обстрілу житлових будинків у Харкові. Путін – військовий злочинець!" , – йдеться у повідомленні.





Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

Читайте також: