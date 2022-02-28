У Харкові снаряд влучив у житловий будинок: наслідки обстрілу (відео)

Снаряд потрапив прямо до житлового будинку / Колаж "Сьогодні"
У Харкові сьогодні, 28 лютого, обстріляли житлові будинки. У мережі вже з'явилося відео наслідків.
Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.
"Результат сьогоднішнього обстрілу житлових будинків у Харкові. Путін – військовий злочинець!" , – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
- У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.