У Харкові знову протестували ФОПи: що вони вимагають (відео)

В Україні на вулиці вийшли ФОПи. Вони виступають проти знищення малого бізнесу. Акції відбулися у Харкові, Луцьку, Сумах та Запоріжжі. Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

Чому ФОПи протестують

Незважаючи на сильний дощ, у Харкові людей зібралося чимало. Вони кажуть, що не хочуть працювати з касовими апаратами. Бояться, що фінансово не потягнуть такі нововведення. Для цього потрібно закупити обладнання та найняти людей, які з ним зможуть працювати, а також вести бухгалтерію.

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Іще люди бояться, що можуть втратити частину товару. За новими правилами на кожен товар має бути первинна документація.

"Незручно це все. У нас, наприклад, дрібний товар, якось поки що це нереально. Потрібні спеціальні програми, потрібна спеціальна техніка, і це все слід облаштувати. І потрібні не лише додаткові вкладення, а й додаткові співробітники", – каже підприємиця Ольга.

Чи збираються протестувати і далі?

Пройшло все спокійно, і тепер підприємці готуються їхати до столиці, щоб пікетувати там. ФОПи виходять на акції проти таких нововведень вже півтора року.

Зіткнення біля Ради

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОПами касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

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25 січня ФОПи вийшли на мітинг до Верховної Ради. Вже зранку мітингувальники перекривали дороги в центрі столиці. Зрештою почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли каміння, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента каналу "Україна 24", кілька десятків людей було затримано. У сутичках постраждали люди.

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