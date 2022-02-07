У Харкові три дні шукають зниклу 14-річну дівчинку: фото та прикмети

У Харкові зникла Рада Дегтяр. Фото: колаж "Сьогодні"

В Харкові розшукують 14-річну Раду Дігтяр. До пошуків приєдналися волонтери.

Про це повідомляє Status Quo.

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Рада Дігтяр вдень 4 лютого пішла з дому у 524-му мікрорайоні на Салтівці (перехрестя вулиць Героїв Праці та Гвардійців Широнінців) і не повернулася.

Зникла дівчинка була одягнена у довгу куртку чорного кольору з фіолетовими вставками та білу шапку, а взута у чорні чоботи.

Особливі прикмети – шрами на лівому передпліччі.

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Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження дівчинки, зателефонуйте за номерами: 068-777-0-112 або 102.

За даними ювенальної превенції, на Харківщині за місяць пропадає 45-60 дітей. Найчастіше з дому йдуть діти віком від 14 до 18 років: це вік, коли у підлітків виникає найбільше конфліктів із батьками.

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У Харкові розшукують 14-річну Раду Дігтяр

У Львові знайшли мертвою зниклу 19-річну дівчину

У Львові знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів, яка напередодні вийшла з дому в одній піжамі та не повернулася.

Тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.

Крім того, за попередніми даними, поліція знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.

Відомо, що 19-річна Анастасія навчалася у Львівській політехніці за спеціальністю "Архітектура та містобудування".

Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії.

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