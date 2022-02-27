У Харкові вже горить російська техніка, яка вранці увійшла до міста (відео)

У Харкові неспокійна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові стався прорив легкої техніки. У тому числі й до центральної частини міста. Вона згоріла.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"На метро "Київська" стоять 4 бронемашини з тактичними знаками окупантів. Йде бій на Чернишевському", – написав він.

За його словами, зараз точаться бої на Олексіївці, в районі Гідропарку та в центрі.

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У Харкові відомого антимайданівця "Топаза" зловили на диверсії

У Харкові одним із спійманих диверсантів виявився антимайданівець Ігнат Кромський на прізвисько "Топаз". Його раніше судили у справі про посягання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях та крадіжці авто, звинувачували у викраденні людини. Про це повідомляє ТРУХ Харків.

Нагадаємо, Кромський відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі інтернет відео, знятого в таборі "Антимайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до Кромського, який його супроводжує: "Топаз, дай команду!".

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Кромський також був засуджений за участь у подіях так званої "російської весни" у Харкові навесні 2014 року, операції, метою якої було створити основу для введення російських військ у регіон.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти підірвали газопровід – у небо піднялася грибоподібна хмара.

Також нагадаємо, у Харківській області місцеві знешкодили БТР окупантів.