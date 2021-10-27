У Харкові затримали 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП: що йому загрожує

У Харкові затримали 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України.

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Мажору загрожує 8 років ув'язнення

Як розповіли в поліції, водія Infiniti затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі слідчі дії продовжуються.

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Що з постраждалими?

Нині три пасажири Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

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За даними правоохоронців, у загиблого 58-річного водія Chevrolet та 16-річного водія Infiniti ознак алкогольного сп'яніння немає.

За фактом ДТП розслідують провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція з'ясовує обставини події та відпрацьовує записи з камер відеоспостереження.

Розвиток події

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Інцидент у магазині

У 2019 році хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали одне одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця. На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Правоохоронці не називали прізвища хлопця, проте було відомо, що його звуть Микола.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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