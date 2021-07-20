У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилин

У Харкові обурилися роботою центру масової вакцинації, оскільки людям довелося багато часу провести на соцні

У Харкові місцевим жителям довелося по 40 хвилин стояти в черзі під палючим сонцем, щоб отримати щеплення від коронавірусу. У Мережі люди обурені такою організацією вакцинації.

Про це написали в Telegram-каналі "Труха Харків".

Черга на щеплення вишикувалася у пункті вакцинації на вулиці Полтавський Шлях. Дозу вакцини місцеві чекали під палючим сонцем. Усередині приміщення людей теж немало.

На фото видно, що охочі вакцинуватися не дотримувалися безпечної дистанції, проте всі були у масках.

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Черга в приміщенні. Фото: Труха Харків

Нагадаємо, в Україні з 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі охочі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, бо найкраща – та, яка вже введена.