У Харкові жінка влаштувала скандал на борту літака – рейс довелося затримати (відео)

Вона відмовилася надягати захисну маску і не реагувала на прохання екіпажу

Екіпажу довелося на 30 хвилин затримати рейс з понад 100 пасажирами на борту / Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 30 липня, в Харкові жінка влаштувала скандал під час посадки на борт літака через прохання екіпажу надіти захисну маску.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".

Інцидент стався в літаку, який прямував з Харкова до Анталії. Через відмову жінки дотримуватися правил карантину довелося на 30 хвилин затримати рейс з понад 100 пасажирами на борту.

На відеозаписі з місця чути, що обурені пасажири лаються з порушницею і просять, щоб вона вибачилася перед екіпажем.

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В результаті жінка все-таки одягає захисну маску. На даному етапі невідома причина по якій вона відмовлялася дотримуватись правил.

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