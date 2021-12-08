У Харкові жінка задушила сина та вистрибнула з вікна: у якому вона стані

Дитині було 2 роки / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вночі, 8 грудня, у Харкові 36-річна жінка задушила свого сина і вистрибнула з вікна.

Про це повідомили у Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

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Сталося це у Харкові на вулиці Академіка Павлова 132-В. Дитині було 2 роки. Мати її задушила, а потім сама вистрибнула у вікно з 4 поверху.

Жінка залишилася живою і зараз перебуває в невідкладній лікарні під наркозом. На контакт вона не йде.

Що кажуть у поліції

У поліції сайту "Сегодня" повідомили, що під час розслідування буде встановлено, чи має жінка психічні відхилення.

"Була виявлена мертва дитина. Чи задушила її мати – з'ясовується. Буде проведено відповідну експертизу", – повідомила речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016 року цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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