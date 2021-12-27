У харківському зоопарку з розмахом відсвяткували день народження бегемотихи (відео)

Бегемотиху прийшли привітати багато дорослих та дітей/Колаж: "Сьогодні"

У зоопарку Харкова бегемотиха Степанида відсвяткувала своє 29-ліття. Своє свято вона провела в нових "апартаментах" із великою кількістю гостей, святковим тортом та іншими ласощами.

Про це повідомляє Харківський зоопарк у Facebook.

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Святкування дня народження

Свято влаштували у вихідний день, щоб привітати іменинницю могли якомога більше людей. На день народження прийшло багато доросли та дітей.

"Красуня з’явилася за лічені хвилини. Це і не дивно, адже у вольєрі вже чекав приголомшливий подарунок – торт у вигляді зірки, створений с улюблених продуктів Степаниди – моркви, яблук, гарбуза, бананів, винограду, сіна. Під дружні привітання відвідувачів іменинниця з апетитом прийнялася за тортик і з’їла його до найменшого шматочка", — повідомили у зоопарку.

Не залишилися без сюрпризу й гості свята

На святкуванні для відвідувачів проводили майстер-клас з виготовлення паперових бегемотиків і вітальних листівок, були розваги з дідом морозом і кумедними бегемотиками, а також подарунки від друзів-партнерів Харківського зоопарку.

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Коли народилася бегемотиха?

Бегемотиха Степанида – шістнадцятий бегемот, народжений у Харківському зоопарку. Вона з'явилася на світ пізно ввечері 22 грудня 1992 року.

Цікаві факти про бегемотів

Раніше бегемоти мешкали практично у всіх частинах Африки, крім Сахари, включаючи річку Ніл. Нині їх можна зустріти тільки в деяких, здебільшого заповідних, районах Африки на південь від Сахари. У Європі вперше дізналися про бегемота ще в період античності. Ці тварини згадувалися греками і римлянами в середині V століття до нашої ери. Хоча про бегемотів відомо давно, багато фактів про них були розкриті лише з розвитком науки і відкриті порівняно не так давно. Бегемоти займають 3 місце за величиною серед найбільших сухопутних тварин планети після слонів і білих носорогів. Бегемота важко переплутати з ким-небудь. У нього великі габарити і бочкоподібний тулуб. Його вага часом досягає 4 тонн. Дослідженнями встановлено, що бегемоти близькі родичі китів і дельфінів, ніж з іншими копитними. А самі близькі родичі бегемотів серед наземних ссавців – це свині. Бегемоти живуть на просторах Африки біля річок, озер, боліт від Гвінеї на заході до Ефіопії на сході, від центральної Африки до ПАР. Ці дивовижні наземні тварини ведуть підлозі водний спосіб життя. Бегемоти виходять на сушу, щоб знайти собі їжу. Як правило, вони харчуються вночі.

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