У харківському зоопарку з розмахом відсвяткували день народження бегемотихи (відео)

Бегемотиху прийшли привітати багато дорослих та дітей/Колаж: "Сьогодні"
У зоопарку Харкова бегемотиха Степанида відсвяткувала своє 29-ліття. Своє свято вона провела в нових "апартаментах" із великою кількістю гостей, святковим тортом та іншими ласощами.
Про це повідомляє Харківський зоопарк у Facebook.
Святкування дня народження
Свято влаштували у вихідний день, щоб привітати іменинницю могли якомога більше людей. На день народження прийшло багато доросли та дітей.
"Красуня з’явилася за лічені хвилини. Це і не дивно, адже у вольєрі вже чекав приголомшливий подарунок – торт у вигляді зірки, створений с улюблених продуктів Степаниди – моркви, яблук, гарбуза, бананів, винограду, сіна. Під дружні привітання відвідувачів іменинниця з апетитом прийнялася за тортик і з’їла його до найменшого шматочка", — повідомили у зоопарку.
Не залишилися без сюрпризу й гості свята
На святкуванні для відвідувачів проводили майстер-клас з виготовлення паперових бегемотиків і вітальних листівок, були розваги з дідом морозом і кумедними бегемотиками, а також подарунки від друзів-партнерів Харківського зоопарку.
Коли народилася бегемотиха?
Бегемотиха Степанида – шістнадцятий бегемот, народжений у Харківському зоопарку. Вона з'явилася на світ пізно ввечері 22 грудня 1992 року.
Цікаві факти про бегемотів
- Раніше бегемоти мешкали практично у всіх частинах Африки, крім Сахари, включаючи річку Ніл. Нині їх можна зустріти тільки в деяких, здебільшого заповідних, районах Африки на південь від Сахари.
- У Європі вперше дізналися про бегемота ще в період античності. Ці тварини згадувалися греками і римлянами в середині V століття до нашої ери.
- Хоча про бегемотів відомо давно, багато фактів про них були розкриті лише з розвитком науки і відкриті порівняно не так давно.
- Бегемоти займають 3 місце за величиною серед найбільших сухопутних тварин планети після слонів і білих носорогів.
- Бегемота важко переплутати з ким-небудь. У нього великі габарити і бочкоподібний тулуб. Його вага часом досягає 4 тонн.
- Дослідженнями встановлено, що бегемоти близькі родичі китів і дельфінів, ніж з іншими копитними.
- А самі близькі родичі бегемотів серед наземних ссавців – це свині.
- Бегемоти живуть на просторах Африки біля річок, озер, боліт від Гвінеї на заході до Ефіопії на сході, від центральної Африки до ПАР.
- Ці дивовижні наземні тварини ведуть підлозі водний спосіб життя.
- Бегемоти виходять на сушу, щоб знайти собі їжу. Як правило, вони харчуються вночі.
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