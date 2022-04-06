У Харківській області банда розстріляла та спалила машину з людьми

Бійці КОРД затримали підозрюваного у вбивстві / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині група зловмисників розстріляла людей в авто, а потім спалила їхні тіла. Одного підозрюваного упіймали поліцейські, тепер він під вартою. Ще п'ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану РФ територію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Трагедія сталася 23 березня у Великобурлуцькому районі. Група молодиків викрала з ферми техніку з зерном. Власник із двома працівниками почали їх переслідувати – злодії кинули техніку і втекли. Але невдовзі повернулися, щоб помститися.

На під'їзді до села порушники зробили засідку – щойно машина заїхала до населеного пункту, її розстріляли з автомата. Зброю чоловіки знайшли серед розбитої військової колони. Після цього авто вивезли в інше місце й підпалили разом з трьома жертвами, імітувавши смерть через обстріл. Загинули троє людей, 1967, 1993 та 2004 року народження.

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5 квітня у Полтаві копи за підтримки бійців КОРД затримали одного зі зловмисників. Йому повідомили про підозру в навмисному вбивстві та взяли під варту.

Поліцейські уточнили, що винним загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Вже встановили всі деталі інциденту, кожного з учасників угруповання та їхнє місцеперебування.