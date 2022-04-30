На Харківщині служитель храму підтримав агресію РФ

Служитель храму підтримував дії РФ / Колаж "Сьогодні"

На Харківщині повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував агресію Росію в Україні.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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"За даними слідства, служитель храму в Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ ", – йдеться у повідомленні.

Служнику храму вже повідомили про підозру за фактом виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Колишній працівник МВС підтримував збройну агресію РФ

На Черкащині колишній правоохоронець сприяв російській пропаганді. Чоловік хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста, а також підтримував збройну агресію РФ проти України.

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Слідчі СБУ повідомили зловмисника про підозри за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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