В Харківській області біля траси знайшли труп чоловіка: ми дізналися подробиці

Копи з'ясовують обставини смерті чоловіка / Колаж "Сьогодні"
У Харківській області на трасі Київ – Чугуїв, поблизу міста Чугуїв, знайшли труп чоловіка. Він загинув через ДТП. Водій утік з місця пригоди, проте його вже шукають поліцейські.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Харківської області.
Що відомо
За даними відділу комунікацій ГУ НП у Харківській області, на тілі чоловіка віком близько 35 років виявлено травми, характерні для ДТП.
"Водій утік, його особистість, як і особистість загиблого, з'ясовується", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
Копи з'ясовують обставини загибелі чоловіка.
Водія розірвало на шматки: на Харківщині сталася страшна ДТП
Біля міста Люботин сталася смертельна ДТП. Через зіткнення автомобілів одного з водіїв розірвало.
"За попередньою інформацією, загинула одна людина", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
За неофіційною інформацією, учасником аварії став позашляховик, в якому їхав нині загиблий. Як стало відомо, в автомобіля знесло дах.
За попередньою інформацією від копів, це сталося після зіткнення з комбінованою вантажівкою. Як уточнюють очевидці, чоловіка, який був у позашляховику, розірвало на шматки.
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