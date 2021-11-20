У Херсоні аварійне дерево впало на проїжджу частину, є постраждалі (фото, відео)

На проїжджій частині сталася аварійна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсоні аварійне дерево впало прямо на проїжджу частину. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", є постраждалі.
Так, була розбита машина, що проїжджала, а також постраждала дитина.
"У дитини садна м'яких тканин обличчя і ймовірно пошкодження очей. Тому що було розбите скло і, можливо, дрібні уламки могли потрапити в область ока", – каже лікар швидкої допомоги Сергій Кучеренко.
Автомобіль рухався з Антонівки у бік Херсона. В автомобілі перебували двоє дорослих та двоє дітей.
Постраждалу дитину госпіталізували, її доправили до дитячої обласної лікарні.
НП з деревами в Україні
Раніше в Одесі дерево впало на тротуар і придавило жінку. Від одержаних травм постраждала загинула миттєво.
Також у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика до приміщення.
Крім того, на території бази відпочинку у Старому Салтові, що на Харківщині, внаслідок пориву вітру на трьох відпочивальників упало дерево.
Раніше ми писали:
- У Харкові чоловіка придавило на смерть деревом.
- Також дерево звалилося на автомобіль Skoda на перехресті вулиць Львівська та Крамського у Святошинському районі.