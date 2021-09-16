У Херсоні бетонна плита впала на чоловіка, жертв могло бути більше (фото, відео)

У Херсоні з даху магазину впала бетонна плита і привалила перехожого чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС Херсонської області.
Рятівники відтягнули плиту і дістали чоловіка з-під завалу. Потерпілого одразу передали медикам.
" Я пройшла, він відразу за мною і його накрило. Він сказав, що в магазин хотіла зайти, а я кажу, що там щось сиплеться ", – розповіла на місці подій жінка, яка стала свідком. Вона стверджує, що сама ледь не потрапила під плиту, але встигла пройти.
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