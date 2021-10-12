У Херсоні пенсіонерка повісилася після продажу квартири "чорним ріелторам"

Родичі жінки помітили декілька дивних деталей у її смерті/Колаж "Сьогодні"

Жителька Херсона продала свою квартиру, а через кілька днів її знайшли повішеною. Передсмертної записки жінка не залишила.

Про це пише Перший регіональний.

Хто винен?

На місці родичі не знайшли гроші, отримані після продажу нерухомості. Дочка пенсіонерки передбачає, що в смерті її 65-річної матері винні "чорні ріелтори".

Дочка розповіла, що мати вирішила продати квартиру несподівано для всіх. Причому її нерухомість "пішла" за ціною нижче ринкової вартості.

Дивні деталі

За словами дочки, є кілька дивних деталей в смерті її матері.

Вузол на мотузці був складним. Навряд чи звичайна жінка могла такий зробити.

У договорі про продаж квартири підпис не її матері.

У результатах експертизи в описі померлої зазначений не її зріст.

Експерти вказали, що у жінки були органи, які їй видалили кілька років тому.

Як захиститися від чорних ріелторів

Потрібно бути максимально обережним і акуратним. Шукати і продавати квартиру самостійно, залучаючи юриста для супроводу угоди. Так ви максимально убезпечите себе. Якщо ви володієте одноосібно великою квартирою з високою ціною, то краще захиститися.

Так само перед підписанням будь-яких документів консультуйтеся з юристами. Це коштує недорого і повністю знімає з вас ризики можливих проблем. Якщо в угоді присутні юристи, то ніхто вас не зможе обдурити. Тому це одна з найважливіших порад.

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