У Херсоні повітряна тривога – почалися потужні вибухи (відео)

У Херсоні оголосили повітряну тривогу / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсоні вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, місцевим жителям потрібно перебувати в укриттях. Українці вже помітили потужні вибухи – у Мережі пишуть, що окупанти стріляють біля села Чорнобаївка під Херсоном.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Як видно на записі, вибухів було кілька, щоразу небо висвітлювалося яскравим помаранчевим кольором. Ймовірно, це працює українська ППО.
Ситуація в Україні 3 березня
- Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинуло щонайменше шестеро мирних жителів, заявив заступник мера Володимир Мацокін.
- Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
- У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
- Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових до України без достатньої кількості їжі. Тепер солдати мародерствують і відбирають харчі у місцевих жителів.