У Херсоні повітряна тривога – почалися потужні вибухи (відео)

У Херсоні оголосили повітряну тривогу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, місцевим жителям потрібно перебувати в укриттях. Українці вже помітили потужні вибухи – у Мережі пишуть, що окупанти стріляють біля села Чорнобаївка під Херсоном.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як видно на записі, вибухів було кілька, щоразу небо висвітлювалося яскравим помаранчевим кольором. Ймовірно, це працює українська ППО.

Ситуація в Україні 3 березня