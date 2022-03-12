У Херсонській області окупанти готують референдум щодо створення "народної республіки"

Люди виходять на мітинги / Колаж "Сьогодні"

Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області для створення "Херсонської народної республіки". Окупанти дзвонять депутатам облради та пропонують співпрацю.

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради, що ті співпрацювали з ними.

"Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну діру без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР"!" – написал депутат.

На Херсонщині ЗСУ збили ще один літак окупантів

Наші сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили російський літакнад Білозеркою Херсонської області. Проте пілот катапультувався.

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"Один пілот точно живий залишився – катапультувався. А шкода... Уламки потрапляли над селом Кізомис", – повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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