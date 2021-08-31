У Херсонській області зловили бойовика: допомагав РФ захопити Крим

СБУ затримали зрадника, який допомагав РФ захопити Крим. Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області українські правоохоронці зловили бойовика з окупованого Криму. Чоловік сприяв захопленню українського півострова і зі зброєю патрулював міста.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними СБУ, у лютому 2014 року чоловік вступив у так звану "Ялтинську роту народної самооборони Криму". У її складі він у лютому-березні розганяв протестні акції і залякував українських активістів.

У порушника вилучили посвідчення. Фото: СБУ

"Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

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У РФ вручили зраднику медаль. Фото: СБУ

Зловмисника вже затримали, йому оголосили підозру в створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Що загрожує бойовику?

У Кримінальному кодексі України йдеться, що створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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