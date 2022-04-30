На Херсонщині зник мобільний зв'язок

Чому немає зв'язку — поки невідомо/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Херсонській області відсутній мобільний зв'язок. Крім цього, немає Інтернету.

Про це повідомляє Суспільне.

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Нині немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.

Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив, що це, на жаль, не аварія.

Окупанти в Харківській області впроваджують свій зв'язок і розрахунок рублями

Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, що начебто "Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а "Харків вже майже окупований росіянами".

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"Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон". Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків", – повідомили в Міноборони України.

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