На Херсонщині попрощалися з військовими, яких розстріляв солдат у Дніпрі (фото)

На Херсонщині поховали загиблих нацгвардійців / Фото: Колаж: Сьогодні
Після церемонії прощання у Дніпрі у Херсонській області 30 січня пройшли похорони трьох нацгвардійців, який застрелив солдатів Артемій Рябцев на Південмаші. В останню путь провели Олександра Буганова, Леоніда Черніка та Артема Левківського.
Про це повідомляє Національна гвардія.
Солдати загинули на території заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних із життям.
Олександра Буганова поховали у Подо-Калинівці, Леоніда Черніка – у Каховці, а Артема Левківського – в Олешках.
Попрощатися з нацгвардійцями прийшли родичі, друзі, товариші по службі та сотні місцевих жителів.
Загиблих поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли.
Коротко про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, але його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро – поранено.
- Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.