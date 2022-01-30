На Херсонщині попрощалися з військовими, яких розстріляв солдат у Дніпрі (фото)

На Херсонщині поховали загиблих нацгвардійців / Фото: Колаж: Сьогодні

Після церемонії прощання у Дніпрі у Херсонській області 30 січня пройшли похорони трьох нацгвардійців, який застрелив солдатів Артемій Рябцев на Південмаші. В останню путь провели Олександра Буганова, Леоніда Черніка та Артема Левківського.

Про це повідомляє Національна гвардія.

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Фото: Нацгвардія

Солдати загинули на території заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних із життям.

Фото: Нацгвардія

Олександра Буганова поховали у Подо-Калинівці, Леоніда Черніка – у Каховці, а Артема Левківського – в Олешках.

Фото: Нацгвардія

Попрощатися з нацгвардійцями прийшли родичі, друзі, товариші по службі та сотні місцевих жителів.

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Фото: Нацгвардія

Загиблих поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли.

Фото: Нацгвардія

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