На Хмельниччині підліток напав на робітницю "Нової пошти": дівчина отримала опіки (відео)

Хлопець бризнув дівчині сльозогінним газом в очі / Колаж "Сьогодні"
На Хмельниччині затримали хлопця, який бризнув у оператора "Нової пошти"подразнюючим сльозогінним газом. Потерпіла дістала хімічні опіки обличчя.
Про це повідомляє департамент карного розшуку.
Деталі
Нападник бризнув дівчині в обличчя подразнюючим сльозогінним газом, а потім забрав посилку, де знаходився золотий ланцюжок. Вона коштувала 54 тисячі гривень.
Операторка, на яку напав невідомий, отримала хімічні опіки шкіри обличчя.
Що кажуть у поліції
Правоохоронці затримали 17-річного парубка. Нині нападник зізнався у скоєному.
Хлопцю вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.
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