На Хмельниччині підліток напав на робітницю "Нової пошти": дівчина отримала опіки (відео)

Хлопець бризнув дівчині сльозогінним газом в очі / Колаж "Сьогодні"

На Хмельниччині затримали хлопця, який бризнув у оператора "Нової пошти"подразнюючим сльозогінним газом. Потерпіла дістала хімічні опіки обличчя.

Про це повідомляє департамент карного розшуку.

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Деталі

Нападник бризнув дівчині в обличчя подразнюючим сльозогінним газом, а потім забрав посилку, де знаходився золотий ланцюжок. Вона коштувала 54 тисячі гривень.

Операторка, на яку напав невідомий, отримала хімічні опіки шкіри обличчя.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці затримали 17-річного парубка. Нині нападник зізнався у скоєному.

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Хлопцю вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.

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