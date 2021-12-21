У Хмельницькій області сталася моторошна ДТП: загинуло двоє осіб (фото)

Винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років ув'язнення/Фото: поліція Хмельницької області, колаж: "Сьогодні"
У Хмельницькій області на трасі Стрий-Кіровоград-Знам’янка, поблизу с. Климківці, сталася моторошна ДТП. В аварію потрапили три автомобілі.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області.
Деталі ДТП
Як повідомляє поліція, у ДТП потрапили три автомобілі: Ford Mondeo, яким керував 39-річний водій, Opel Vivaro, за кермом якого був 35-річний водій, а також Toyota, яким керував 36-річний чоловік.
Є жертви
На місці дорожньо-транспортної пригоди загинули 35-річний водій Opel Vivaro та 45-річна пасажирка Ford Mondeo. 39-річного водія Ford Mondeo госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні
Дії правоохоронців
У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.
Читайте також
- У Кривому Розі сталася ДТП з легковим авто та маршруткою, у якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.
- У Києві тепловоз протаранив легковик, в якому перебувала дитина. На щастя, без загиблих.