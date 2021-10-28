На Хмельниччині зек, що втік з колонії, зґвалтував дитину

Чоловік зґвалтував маленьку дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному із сіл Хмельницької області 45-річний засуджений втік із виправної установи та зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області

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Деталі НП

Як стало відомо, 45-річний засуджений за крадіжки у червні 2021 року втік із виправної установи.

Зловмисник їхав на велосипеді і потрапив до одного із сіл Хмельницької області, де й зустрів 12-річну дівчинку.

Злочинець був у стані алкогольного сп'яніння. Він попросив дівчинку показати йому дорогу до сусіднього села.

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Після того, як дитина вивела чоловіка в поле, він приставив до її горла ніж та зґвалтував.

Що загрожує ґвалтівникові?

Правоохоронці затримали педофіла. Суд засудив його до 13 років та 6 місяців в'язниці.

Чоловік зґвалтував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

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Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.

Нагадаємо, в Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім вчинив дії сексуального характеру.

Також у Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.

Крім того, в Одесі в один день зґвалтували дівчинку-підлітка і 32-річну жінку. Чоловіків затримали правоохоронці, їм оголосили підозри.

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