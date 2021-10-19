В Івано-Франківській області скажений пес напав на жінку: у місті оголосили карантин

Нині постраждала жінка проходить лікування/Колаж: Сьогодні
В Івано-Франківській області, де нещодавно відбулося масове отруєння в кафе, скажений пес покусав свою господиню.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби області в Facebook.
Деталі інциденту
У місті Городенка собака напав і покусав господиню. У тварини виявили сказ.
"Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено сказ собаки, яка належала громадянину (собака завдала укусу власниці) м.Городенка Городенківської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області", — йдеться в повідомленні.
Небезпечне захворювання виявлено за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії.
Запровадили карантин
Через сказ у пса частину населеного пункту закрили на карантин. Через це в місті проводяться заходи з ліквідацій сказу: прищеплюють собак, кішок, кіз, велику рогату худобу і коней.
Стан постраждалої
За словами голови Городенківської громади Богдана Кобилянського, постраждала жінка в результаті нападу собаку знаходиться в задовільному стані та проходить лікування.
Схожий випадок у Рівному
У Рівному собака під час прогулянки покусав півторарічну дівчинку. Постраждалу з ранами госпіталізували. У дитини були дві травми в області носа. Медики "швидкої" надали їй першу медичну допомогу і відвезли в Рівненську обласну дитячу лікарню для подальшого лікування.
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