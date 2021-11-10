На Івано-Франківщині стався землетрус

Загалом у 2021 році у цьому районі було п'ять аналогічних землетрусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області 9 листопада зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала. З початку року це не перший землетрус.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС.

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"9 листопада о 14.07 вимірювальними приладами сейсмічної станції "Львів" поблизу с. Пнів Надвірнянського району було зафіксовано підземним поштовхом на глибині 3,8 км магнітудою 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною) без негативних наслідків", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що звернень від громадян не надходило.

Загалом протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня, 29 жовтня, з магнітудами 2,5, 2,6, 2,1, 2,5 та 2,5 балів відповідно.

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Подібні випадки в Україні

На Івано-Франківщині у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10.25.

"Епіцентр землетрусу знаходиться у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей ", – йдеться у повідомленні.

Експерти уточнили, що на території зазначеного Прикарпатського району цього року це вже другий землетрус. Попереднє зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

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Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися на Тернопільщині.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 06:17 на глибині 10 км на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувалося біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули мешканці Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

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