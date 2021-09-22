У Карпатах випав перший сніг (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Колаж "Сьогодні"

Перший сніг випав у Карпатах. Сталося це сьогодні, 22 вересня.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

Реклама

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг.

Вітер Північно-Західний 3-4 метра на секунду", – вказано у повідомленні.

Температура -4°С.

На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Фото: Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Реклама

Також сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.

На високогірному гірськолижному курорті Драгорбрат випав сніг. Фото "Сьогодні".

Синоптики обіцяють дощі і похолодання

Сьогодні, 22 вересня, опади прогнозуються практично у всіх областях країни. До них додасться і сильний вітер. Сухо сьогодні буде лише в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, в інших регіонах – невеликий дощ. В середньому температура повітря буде коливатися від 7 до 12 градусів, найтепліше буде на півдні – 12-14 градусів. У столиці цього дня прогнозують 7-9 градусів тепла.

Коли чекати снігу по всій Україні?

Раніше в Україні перехід до зими був плавним, але зараз сезони сильно змістилися. Незважаючи на те, що жовтень може бути дуже холодним, в листопаді і грудні може бути плюсова температура, розповідає завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. В останні роки це проглядається", – сказала метеоролог.иня

За її словами, в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, українців чекає сніг з дощем і може утворитися сніговий покрив.

Раніше ми писали:

Вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматологиня Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Нещодавно сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.