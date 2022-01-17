У Київ знову йде негода – синоптики оновили прогноз

У місті прогнозують невеликі опади / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 18 січня, буде морозною. Холод у місті посилить і штормовий вітер із сильними поривами. Також через низьку температуру варто очікувати ожеледицю та невеликий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Завтра у столиці буде морозна погода. Вдень синоптики прогнозують від -2 до -4 градусів. Також 18 січня буде невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Цього дня синоптики попереджають про північно-західний вітер. Він буде з сильними та штормовими поривами, які досягатимуть 15 метрів за секунду.