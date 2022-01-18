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У Києві буде сніг та мороз: прогноз погоди на 18 січня

Володимир Козир
18 січня, 07:00
Цього дня у столиці вітер сягатиме 12 м/с, а також очікується ожеледиця

Цього дня у Києві буде холодно/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у вівторок, 18 січня, буде сніжною. У столиці очікується морозна температура. Крім того, прогнозують пориви вітру. Через мороз на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -4 градусів. Це, своєю чергою, нижча температура, ніж днем раніше. Вітер — західний, 7-12 м/с.

Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.