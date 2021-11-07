У Кирилівці молодого хлопця вбили ножем у серце: конфлікт був через українську мову

У Кирилівці жорстоко вбили молодого хлопця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кирилівці Запорізької області жорстоко вбили 26-річного хлопця. Чоловік у нетверезому стані вдарив його ножем у серце.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

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Деталі трагедії

Як стало відомо, загиблого звали Микола. За словами батька хлопця, на його сина напав чоловік родом із Луганська. Він був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою.

Чоловік запропонував вийти на вулицю і хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу і був упевнений у своїх силах. У підсумку його вдарили ножем у серце, і Микола впав на землю.

Співробітник поліції намагався допомогти, але хлопець помер у нього на руках.

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