У Кирилівці орудують фальшивомонетники – гроші не відрізнити від справжніх

Підробки виявляють лише при здачі каси, коли їх перевіряють апаратом

Гроші виявили при передачі каси апаратом / Фото: колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці з'явилися фальшивомонетники – розплачуються за товари і послуги фальшивими купюрами.

Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".

Про шахраїв розповів один з потерпілих, він виявив гроші при передачі каси апаратом.

Підозрюють у шахрайстві жінку. Вона ходить по торгових рядах, робить покупки на 30-50 грн. А платить фальшивими купюрами в 500 гривень, які, на перший погляд, не відрізнити від справжніх.

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Фото: скріншот

Нагадаємо, шахраї в Україні знайшли новий підхід до старої схеми обману. Довірливим жертвам повідомляють про виграш машини. А щоб не залишалося сумнівів, тепер навіть показують новенький автомобіль. "Щасливчики" на радощах йдуть оплачувати квитанції, а в підсумку залишаються і без грошей, і без авто.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" також розповідали, як українські водії отримують липові протоколи про штрафи.