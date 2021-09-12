У Кирилівці п'яний водій в'їхав в скульптуру "Дельфіни" (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі, 12 вересня, в курортній Кирилівці п'яний чоловік за кермом авто "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням і протаранив кілька перешкод. Серед них скульптура "Дельфіни".

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався на Приморському бульварі. Там нетверезий чоловік в'їхав у лавочки, вуличний ліхтар, в цегляну огорожу і в скульптуру "Дельфіни".

Порушника вже затримали поліцейські. Його доставили в лікарню. Виявилося, що у нього в крові було 2,3 проміле алкоголю. Відзначимо, що допустиме значення – не більше 0,2 проміле

На водія склали адмінпротоколи за ст. 124 і ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Йому вже заборонили керувати машиною, також чоловікові загрожує штраф.

/ Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку. Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту".

Також нагадаємо, в Київській області в ДТП розбився поліцейський. У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син.