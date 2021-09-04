У Кирилівці у місцевого мешканця знайшли наркотики (фото)

У 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору / Фото: колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці затримали місцевого мешканця з психотропною речовиною, ймовірно з амфетаміном.

Про це повідомляє Якимівське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області.

"1 вересня під час патрулювання на вулиці Зеленій в смт Кирилівка поліцейські під час спілкування при поверхневому огляді у 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору (за попередніми даними – амфетамін)", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські направили вилучену речовину на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУНП в Запорізькій області.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Фото: facebook.com/PoliceMelitopol

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, у Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.