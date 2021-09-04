У Кирилівці у місцевого мешканця знайшли наркотики (фото)

У 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору / Фото: колаж "Сьогодні"
У курортній Кирилівці затримали місцевого мешканця з психотропною речовиною, ймовірно з амфетаміном.
Про це повідомляє Якимівське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області.
"1 вересня під час патрулювання на вулиці Зеленій в смт Кирилівка поліцейські під час спілкування при поверхневому огляді у 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору (за попередніми даними – амфетамін)", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські направили вилучену речовину на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУНП в Запорізькій області.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Скільки наркотиків вилучили з початку року
За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.
У яких областях знайшли найбільше наркотиків:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Донецька.
Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.
Крім того, у Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.