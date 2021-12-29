У клубі в Одесі застрелили кримінального "авторитета" (фото)

Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали/Колаж: "Сьогодні"

В Одесі в більярдному клубі застрелили чоловіка. Ще одна людина поранена.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Інформація про стрілянину в клубі на вул. Посмітного до правоохоронців надійшла від адміністрації закладу. Внаслідок події двоє людей отримали вогнепальні поранення. Один чоловік загинув, іншого — госпіталізували.

Хто стріляв?

Правоохоронці встановили ймовірного стрілка. Нині з ним проводять невідкладні заходи. На місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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За інформацією місцевого Telegram-каналу, стрілянина сталася в закладі "Арена". Застрелений — Назір Алієв, який є кримінальним "авторитетом" з оточення покійного "злодія в законі" Надіра Саліфова (відомого також як Лоту Гулі), застреленого торік в Туреччині. Затриманий — його земляк. Те, що трапилося — нібито переділ сфер впливу криміналітету.

На місці вбивства працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт/Фото: Національна поліція в Одеській області

Правоохоронці затримали стрілка/Фото: Національна поліція в Одеській області

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Підозрюваний стріляв у двох людей/Фото: Національна поліція в Одеській області

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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