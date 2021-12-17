У Краматорську сталася пожежа в медустанові: згоріло кілька "швидких"

Пожежа сталася на території медустанови / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 17 грудня, на території Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську сталася пожежа. На місці згоріло 10 машин швидкої допомоги.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Деталі

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна Донецької області. Усіх працівників станції евакуювали. Причини виникнення пожежі встановлюють поліцейські.

"Після отримання офіційних висновків від ДСНС події будуть надані правову кваліфікацію", – стверджують у поліції.

З початку року понад 50 тисяч пожеж

З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали. Найбільше спалахів – 19 774 – було у житлових секторах.

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Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки.

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