У Кременчуці дерево звалилося на малюків у дитсадку: чотирирічна дівчинка померла

У Кременчуці дерево впало на дітей / Фото: Колаж: Сьогодні
У Полтавській області на території дитячого садка в Кременчуці на двох дітей впало дерево. Їх відвезли до лікарні, проте чотирирічна дівчинка померла.
Про це повідомила прессекретарка кременчуцької поліції Анна Васенко, пише "Суспільне".
Подія сталася 21 жовтня близько 12:00 у одному з дитсадків на вулиці Софіївська. Через падіння дерева постраждали п'ятирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка. До лікарні також звернулася вихователька дитсадка.
Усього у дворі тоді були 18 дітей і вихователі. Хлопчика і дівчинку доставили до Кременчуцької дитячої лікарні. Дівчинку одразу відвезли до реанімації у важкому стані, незабаром вона померла. Хлопчика після обстеження перевели до травматологічного відділення.
Виховательці дитсадка надали допомогу в травматологічному пункті, жінка лікується амбулаторно.
У поліції почали кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей". За таке порушення загрожує три роки обмеження або позбавлення волі.
Подібні випадки
Раніше в Одесі дерево впало на тротуар і придавило жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво.
Також у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика до приміщення.
Крім того, на території бази відпочинку в Старому Салтові, що на Харківщині, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників упало дерево.