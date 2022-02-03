У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати продавчиню у магазині (відео)

Потерпілій вдалося відбитися від зловмисника / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кривому Розі відвідувач магазину вирішив зґвалтувати продавчиню. Чоловік прийшов до одного з магазинів білизни та попросив дівчину підібрати йому новий одяг.
Відео інциденту було оприлюднено у міських пабликах.
Напад на жінку
На запису з камер відеоспостереження видно, що співробітниця підходить до стенду з білизною і пропонує покупцеві варіанти. І цієї миті відвідувач напав на неї.
Спочатку чоловік намагався тримати її за ноги, але жінка чинила опір, а коли їй вдалося вирватися, ґвалтівник схопив її за светр.
За попередньою інформацією, продавчині вдалося вирватися та заявити поліцейським.
Фото: gorod.dp.ua
Реакція поліції
Як повідомляє Інформатор, у поліції підтвердили, що заява про спробу зґвалтування до них дійсно надходила. Наразі триває перевірка та з'ясування всіх обставин.
Читайте також:
- Під Сумами чоловік зґвалтував жінку до смерті: моторошні подробиці.
- Бив і ґвалтував три години. Під Києвом іноземець познущався над незайманою студенткою.
- У зловмисника був ВІЛ: у Київській області чоловіки пограбували і зґвалтували жінку.
- У Дніпрі підліток намагався зґвалтувати дівчинку. В результаті його жорстоко провчили.
- На Донеччині чоловік накачав наркотиками та зґвалтував неповнолітню.