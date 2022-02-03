У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати продавчиню у магазині (відео)

Потерпілій вдалося відбитися від зловмисника / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі відвідувач магазину вирішив зґвалтувати продавчиню. Чоловік прийшов до одного з магазинів білизни та попросив дівчину підібрати йому новий одяг.

Відео інциденту було оприлюднено у міських пабликах.

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Напад на жінку

На запису з камер відеоспостереження видно, що співробітниця підходить до стенду з білизною і пропонує покупцеві варіанти. І цієї миті відвідувач напав на неї.

Спочатку чоловік намагався тримати її за ноги, але жінка чинила опір, а коли їй вдалося вирватися, ґвалтівник схопив її за светр.

За попередньою інформацією, продавчині вдалося вирватися та заявити поліцейським.

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Фото: gorod.dp.ua

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Реакція поліції

Як повідомляє Інформатор, у поліції підтвердили, що заява про спробу зґвалтування до них дійсно надходила. Наразі триває перевірка та з'ясування всіх обставин.

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