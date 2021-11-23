У Кривому Розі підлітки пограбували та зґвалтували 48-річну жінку

У Кривому Розі зґвалтували та пограбували жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області двоє неповнолітніх хлопців пограбували та зґвалтували 48-річну жінку. Постраждалу госпіталізували у тяжкому непритомному стані.

Про це повідомили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

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Деталі НП

Подія сталася 22 листопада. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Святомиколаївській виявили непритомну жінку з численними тілесними ушкодженнями.

Постраждалу госпіталізували до лікарні у тяжкому непритомному стані.

Як стало відомо, жінку посеред вулиці жорстоко побили, зґвалтували, а потім забрали її мобільний телефон та втекли.

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Ґвалтівниками виявилися неповнолітні

Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявились двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження.

Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває.

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