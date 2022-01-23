У Кривому Розі терміново евакуювали людей з вокзалів та аеропорту, поїзди зупинили

У Кривому Розі замінували вокзали та аеропорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Після масового мінування у Полтаві правоохоронці шукають вибухівку на двох залізничних вокзалах та в аеропорту Кривого Рогу. На електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування. Усіх людей евакуювали.

Про це пише ресурс "Свої. Кривий Ріг".

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Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Бомбу шукають на вокзалах Кривий Ріг (Червона), Кривий Ріг-Головний та в міжнародному аеропорту. Перевірки розпочато також на станції Роковата. Туди вже виїхали поліцейські та вибухотехніки.

Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Нині на вулиці перед вокзалом Кривий Ріг-Головний стоять близько сотні пасажирів та працівників. Потяги, які мали прибути на станції, зупинено, доки перевірки не закінчаться.

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Хто і навіщо "мінує" будівлі?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань належать школярам та студентам, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які контролює ФСБ.

Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Лише за перші три тижні 2022 року у поліцію надійшло 339 повідомлень про мінування.