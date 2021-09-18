У Кривому Розі в насос затягнуло трьох працівників водоканалу

Працівники не переконалися в безпеці виконання робіт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі, 18 вересня, на підприємстві під час виконання робіт загинули три людини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насосу", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці за вказаним фактом внесли відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою).

Місцевий журналіст Олег Єрмолинський заявив, що загинули працівники "Кривбасводоканалу". Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.

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