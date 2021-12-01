У Кривому Розі водій збив маму з дитиною: жінка загинула на місці (фото)

Водій автомобіля намагався втекти після аварії, але не вийшло/Колаж: Сьогодні

У середу, 1 грудня, у Кривому Розі сталася смертельна ДТП. Вантажівка збила маму з дитиною.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Реклама

Деталі ДТП

Водій вантажівки "ГАЗель" збив мати з дитиною на пішохідному переході. 33-річна жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги, а п'ятирічного хлопчика госпіталізували. Про його стані наразі не відомо. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала вантажівка DAF.

На місці інциденту працювали правоохоронці та медики/Фото: ГУНП у Дніпропетровській області

Водія спіймали

Після скоєної ДТП водій втік, однак правоохоронці знайшли його та затримали. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Реклама

Винуватець аварії намагався втекти, однак не вдалося/Фото: ГУНП у Дніпропетровській області

Кримінальне провадження

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.

Жахлива ДТП у Закарпатській області

У Закарпатській області сталася смертельна ДТП. Транспортний засіб збив жінку та продовжував тягнути за собою близько 200 метрів. Водій вантажівки не побачив, що у нього на автомобілі затиснуло людину, оскільки та переходила дорогу не на пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінці відірвало голову.

Реклама

Читайте також