У Кривому Розі затримали пацієнта психіатричної лікарні, підозрюваного у вбивстві санітара

Втікач ховався від поліцейських під ліжком

Підозрюваного затримали в 50 км від місця злочину. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці Кривого Рогу затримали хворого на шизофренію, якого підозрюють у вбивстві 54-річного санітара Гейківської обласної психоневрологічної лікарні і який втік з установи. Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області у вівторок, 20 липня.

Втікача виявили в приватному будинку села Зелене, недалеко від Інгульця, за 50 км від місця злочину. Від поліцейських підозрюваний ховався під ліжком.

За фактом вбивства 54-річного медпрацівника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України.

Нагадаємо, 19 липня в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні під Кривим Рогом пацієнт вбив медбрата і втік, через що в Криворізькому районі запровадили план-перехоплення.

За інформацією головного лікаря Гейківської психоневрологічної лікарні Миколи Жука, пацієнт був хворий на шизофренію.

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"Йому 21 рік, інвалід другої групи, перебував у нас на лікуванні понад два місяці. Стан ніколи не був стабільний, періодично погіршувався. О 3-й годині ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав і ніжкою від стільця вдарив його в скроню", – сказав медик.

Підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і відбував умовний строк.

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